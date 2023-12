Ce jeudi 21 décembre 2023, Matante Rosina ne sait plus comment faire pour supporter cette chaleur. Elle a essayé de laisser ses volets fermés mais èl i touf plis ankor ! Oté ! Et pour le ciel, il reste bleu pratiquement toute la journée sauf peut-être dans le sud où on peut recevoir quelques gouttes. Matante Rosina sent le petit vent chaud qui ne l'aide franchement pas. Et vous, quel temps chez vous ? (photo rb/www.imazpress.com)