Un très vieux bateau, bloqués dans l'espace, boulangerie canine

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 1er juillet au vendredi 5 juillet, le voici. L'épave d'un navire vieux de plus de 3.000 ans avec sa cargaison a été découverte au large de la côte nord d'Israël. Trois mois de plus dans l’espace, vous signez ? Marre des croquettes et de la pâtée... par chance, la première boulangerie pour chiens a ouvert ses portes à Paris.

- L'épave d'un navire vieux de plus de 3.000 ans découverte au large d'Israël

L'épave a été découverte en Méditerranée, à plus de 1.500 mètres de profondeur, par la société énergétique Energean, enregistrée à Londres, qui opère au large d'Israël.

Une étude de la compagnie a révélé que la cargaison du navire était composée de centaines d'amphores utilisées pour le stockage de produits comme du vin ou de l'huile d'olive pendant l'âge de bronze.

"Le navire semble avoir coulé en détresse, soit à cause d'une tempête, soit à cause d'une attaque de pirates, un phénomène bien connu à la fin de l'âge de bronze", a déclaré Jacob Sharvit, le chef de l'unité maritime de l'autorité des antiquités, dans un communiqué.

Vieille de plus de trois millénaires, l'épave date d'une époque où le commerce maritime commençait à prospérer.

L'équipe d'Energean a trouvé un nombre important de cruches alors qu'elle étudiait le fond de la mer, a déclaré Karnit Bahartan, responsable de l'environnement de l'entreprise.

- Les astronautes de Starliner bloqués dans l'espace pendant trois mois

Alors que sa mission ne devait durer que huit jours, le vaisseau spatial de Boeing a rencontré de nombreux problèmes qui devraient prolonger le séjour des astronautes dans l’ISS. Partis depuis le 6 juin 2024 à bord d’un vaisseau, deux astronautes pourraient ne pas revenir sur Terre avant trois mois.

Butch Wilmore et Suni Williams, les deux astronautes américains partis avec Starliner, eux, vont devoir être patients. Le vaisseau spatial de Boeing, dont la mission ne devait durer que huit jours, a connu de nombreuses avaries et doit rester attaché à la station spatiale internationale.

La capsule a notamment subi une fuite d’hélium et plusieurs pannes de ses propulseurs, que les deux astronautes ont déjà dû réparer. Steve Stich, responsable du programme d’équipage commercial de la NASA, a déclaré que la mission de retour pourrait finalement prendre entre 45 et 90 jours, rapporte CNN.

"Je tiens à préciser très clairement que Butch et Suni ne sont pas bloqués dans l’espace", a déclaré vendredi Steve Stich, responsable du programme des vols commerciaux de la Nasa.

Boeing Starliner return date delayed again as NASA races to fix thrusters and plug leaks amid fears its astronauts will be 'stranded in space' https://t.co/grWi9NLg9Q pic.twitter.com/4j5XUBgOpe — Daily Mail Online (@MailOnline) June 20, 2024

En attendant de retrouver la terre ferme, "Williams et Wilmore ont été intégrés au reste de l’équipage actuellement à bord de l’ISS et effectuent des tâches de routine", précise CNN.

Boeing, déjà empêtré dans une série d’avaries plus ou moins graves dans sa branche d’aviation commerciale, compte beaucoup sur Starliner. Ce premier vol devait démontrer la fiabilité de la fusée américaine pour effectuer les missions de taxi spatial entre l’ISS et la Terre. Pour l'heure... ce n'est pas le cas.

- La première boulangerie pour chiens a ouvert ses portes à Paris

Marre des croquettes et de la pâtée... les plus chanceux de nos toutous - habitant non loin de Paris - vont pouvoir venir déguster de savoureux mets saveurs viande préparés par un chef boulanger. Mais attention, point de croissants ou de baguette, cette boulangerie est réservée en priorité aux chiens.

C'est le média BFM TV qui a dévoilé cette adresse dans un de ses reportages. Basée sur un concept populaire aux États-Unis, a ouvert le 1er juin dernier dans le 16e arrondissement.

L'établissement, baptisé Case del Doggo, propose ainsi des pâtisseries pour les chiens comme pour les humains.

"J'ai eu envie d'ouvrir Casa del Doggo au moment où j'ai eu Ulk", explique à BFM Paris Île-de-France Clara Zambuto, propriétaire de la boulangerie, dont le spitz, Ulk, est devenu la mascotte. "Je suis partie aux États-Unis juste après, et c'est un concept qu'il y a énormément, notamment à New York ou en Californie. Et je me suis dit que c'était vraiment quelque chose qui manquait à l'environnement parisien."

Divisé en plusieurs espaces, Casa del Doggo propose un espace principal de "dog bakery", avec des friandises pour les chiens: gaufres fourrées à la viande, cupcakes aux fruits rouges, et même un "Doggoccino": l'équivalent canin d'un cappuccino, avec de la crème fouettée sans lactose et un topping au choix.

Toutes les pâtisseries proposées ont été élaborées avec l'aide d'un vétérinaire, dans un souci de bien-être et de nutritition pour l'animal.

L'établissement propose également d'autres services. "On a aussi un espace café, on a un shop où vous pouvez trouver tout le nécessaire pour vos doggos, et un dog-wash en libre-service", détaille Clara Zambuto.

www.imazpress.com/edac@ipreunion.com