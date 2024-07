La première boulangerie pour chiens a ouvert ses portes à Paris

Marre des croquettes et de la pâtée... les plus chanceux de nos toutous - habitant non loin de Paris - vont pouvoir venir déguster de savoureux mets saveurs viande préparés par un chef boulanger. Mais attention, point de croissants ou de baguette, cette boulangerie est réservée en priorité aux chiens (Photo : Casadeldoggoparis)

C'est le média BFM TV qui a dévoilé cette adresse dans un de ses reportages. Basée sur un concept populaire aux États-Unis, a ouvert le 1er juin dernier dans le 16e arrondissement.

L'établissement, baptisé Case del Doggo, propose ainsi des pâtisseries pour les chiens comme pour les humains.

"J'ai eu envie d'ouvrir Casa del Doggo au moment où j'ai eu Ulk", explique à BFM Paris Île-de-France Clara Zambuto, propriétaire de la boulangerie, dont le spitz, Ulk, est devenu la mascotte. "Je suis partie aux États-Unis juste après, et c'est un concept qu'il y a énormément, notamment à New York ou en Californie. Et je me suis dit que c'était vraiment quelque chose qui manquait à l'environnement parisien."

Des recettes "bonnes et saines" pour les chiens

Divisé en plusieurs espaces, Casa del Doggo propose un espace principal de "dog bakery", avec des friandises pour les chiens: gaufres fourrées à la viande, cupcakes aux fruits rouges, et même un "Doggoccino": l'équivalent canin d'un cappuccino, avec de la crème fouettée sans lactose et un topping au choix.

Toutes les pâtisseries proposées ont été élaborées avec l'aide d'un vétérinaire, dans un souci de bien-être et de nutritition pour l'animal.

L'établissement propose également d'autres services. "On a aussi un espace café, on a un shop où vous pouvez trouver tout le nécessaire pour vos doggos, et un dog-wash en libre-service", détaille Clara Zambuto.

