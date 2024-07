Les astronautes de Starliner bloqués dans l'espace pendant trois mois

Alors que sa mission ne devait durer que huit jours, le vaisseau spatial de Boeing a rencontré de nombreux problèmes qui devraient prolonger le séjour des astronautes dans l’ISS. Partis depuis le 6 juin 2024 à bord d’un vaisseau, deux astronautes pourraient ne pas revenir sur Terre avant trois mois.

Butch Wilmore et Suni Williams, les deux astronautes américains partis avec Starliner, eux, vont devoir être patients. Le vaisseau spatial de Boeing, dont la mission ne devait durer que huit jours, a connu de nombreuses avaries et doit rester attaché à la station spatiale internationale.

La capsule a notamment subi une fuite d’hélium et plusieurs pannes de ses propulseurs, que les deux astronautes ont déjà dû réparer. Steve Stich, responsable du programme d’équipage commercial de la NASA, a déclaré que la mission de retour pourrait finalement prendre entre 45 et 90 jours, rapporte CNN.

"Je tiens à préciser très clairement que Butch et Suni ne sont pas bloqués dans l’espace", a déclaré vendredi Steve Stich, responsable du programme des vols commerciaux de la Nasa.

Boeing Starliner return date delayed again as NASA races to fix thrusters and plug leaks amid fears its astronauts will be 'stranded in space' https://t.co/grWi9NLg9Q pic.twitter.com/4j5XUBgOpe