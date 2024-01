Tourisme : 556.089 visiteurs accueillis, une année 2023 record pour La Réunion

À l’occasion des vœux à la presse, Patrick Lebreton, président de l’Île de La Réunion tourisme (IRT), dresse un premier état des lieux de l’activité touristique extérieure à l’aube de la nouvelle année 2024. Ce qui est certain, c'est que les chiffres de l’activité touristique extérieure en 2023 à La Réunion témoignent d’une année record pour la destination Réunion. (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

D’après les études de l’Observatoire régional du tourisme, ce sont ainsi 556.089 visiteurs extérieurs qui sont venus en 2023, soit une hausse de 12% par rapport à 2022. "C’est le niveau de fréquentation extérieur le plus élevé jamais enregistré", indique l'IRT.

Concernant les recettes touristiques extérieures, elles sont en hausse de 14,7% par rapport à 2022 et atteignent 477,9 millions d’euros.

Parmi les visiteurs venus à La Réunion, c'est "le marché hexagonal qui continue de représenter le socle des visiteurs, marché prioritaire après celui de la clientèle résidentielle pour l’économie touristique", ajoute Patrick Lebreton, président de l'Île de La Réunion tourisme.

"2023 est une année record en matière d’activité touristique à La Réunion. Les Réunionnaises et Réunionnais ont su faire face aux défis actuels pour accueillir des clientèles extérieures dans des proportions inédites qui nous permettent aujourd’hui de dépasser les niveaux d’avant crise Covid. C’est une vraie fierté que nous devons avoir et ces données nous confortent dans l’orientation de notre politique touristique régionale", se félicite Patrick Lebreton.

- Une avenir qui s'annonce radieux pour le tourisme -

Pour les mois à venir, les premières tendances sont bonnes en matière de réservations (+10% pour les 6 prochains mois par rapport à 2023) "et la destination maintient une tendance positive".

Des chiffres qui seront prochainement consolidés avec les chiffres de l’étude sur la consommation touristique locale dans le rapport annuel de l’observatoire.

Si ces premiers chiffres sont plutôt bons pour le secteur, ils "invitent aussi à continuer de repenser le modèle touristique réunionnais vers un tourisme plus soucieux de son environnement et de ses habitants".

"Cette nouvelle année 2024 s’annonce déjà riche en défis, nous en avons déjà connu ces dernières semaines et nous en connaîtrons d’autres dans les prochains mois. Mon vœu sera donc, pour toutes celles et ceux qui sont engagés pour le tourisme réunionnais, de continuer à œuvrer pour un tourisme raisonné mais fort, résiliant mais innovant, tourné vers l’avenir et vers les réunionnais", conclut Patrick Lebreton

