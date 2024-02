Ce mardi 6 février 2024, Matante Rosina voit quelques nuages au-dessus de sa tête dans l'est. En revanche, ailleurs, elle est certaine que le soleil est bien présent le matin. Au fur et à mesure, le temps change et le ciel se couvre un peu partout sur l'île. Quelques averses peuvent même arroser les hauteurs de l'île et éventuellement déborder sur les côtes ouest. Au niveau des températures, elles restent fraîches cette nuit. (photo rb/www.imazpress.com)