Une chaîne WhatsApp pour informer la population en temps réel en cas de crise

Une chaîne WhatsApp pour informer la population en cas d'attentats et de phénomènes météo dangereux est lancée, annonce la préfecture ce jeudi 5 décembre 2024. Intitulé Préfet 974 - Alertes, cet outil d'information est ouvert à "l’ensemble de la population et des acteurs du territoire" précise la préfecture. Il faut s'abonner gratuitement à la chaîne pour recevoir les messages d'alertes (Photo www.imazpress.com)

La chaine a été lancée "à la suite des travaux initiés dans le cadre de Cyclonex et à la réflexion engagée pour mieux informer la population lors de crises majeures, notamment en cas d’avaries sur le réseau de télécommunications", précise la préfecture.

Abonnez-vous gratuitement en cliquant ici

Préfet 974 - Alertes permettra d’informer l’ensemble des abonnés des consignes comportementales à adopter et des dernières informations sur la gestion de crise lors d’événements de sécurité civile.

- Préfet 974 - Alertes pour rester informé -

Les alertes concernent notamment :



- Ne pas surcharger inutilement les réseaux de communication -

- les cyclones- les éruptions volcaniques- les orages et les fortes pluies- les inondations- les séismes- les éboulements- les mouvements de terrain- les attentats Préfet 974 - Alertes est un canal supplémentaire, en plus des communiqués à la presse, des publications sur les réseaux sociaux, des interviews… pour informer la population sur l’ensemble des vigilances et consignes liées à des événements et crises. Cette chaîne permettra, en effet, de délivrer rapidement un message important sur les téléphones mobiles.

En cas de crise touchant les infrastructures de téléphonie et d’internet, Préfet 974 - Alertes "est peu gourmand en données mobiles et permet ainsi l’envoi à la population d’informations, uniquement au format texte, même en cas d’un réseau de téléphonie et/ou d’internet très dégradé, comme potentiellement après le passage d’un cyclone très intense par exemple" détaille la préfecture.

Pour rappel, lors de crises majeures, la préfecture demande à la population de ne pas surcharger inutilement les réseaux de communication afin de laisser la priorité aux urgences.

