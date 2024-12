Une délégation réunionnaise à Rodrigues pour la 8ème édition du Koktel Fonnker

Initiée par l’agence Komkifo, la 8ème édition du Koktel Fonnkèr aura lieu à Rodrigues ce vendredi 6 décembre 2024. L'événement est accueilli dans le cadre de la 25ème édition du Festival Kréol Rodrig "Selebre Nou Kiltir Kreol", organisée par la Commission des arts et de la culture, en collaboration avec la Commission du tourisme. Actuellement, une délégation réunionnaise se trouve à Rodrigues pour préparer cet évènement (Photo : www.imazpress.com)

"’est un moment de poésie, de musique, de partage et d’échanges offert au public pour valoriser la langue et faire du lien entre îles de l’Indiaocéanie", indique l'agence Komkifo.

Chaque artiste présente un texte, dont il est l’auteur, en créole (réunionnais, rodriguais, mauriciens avec une ouverture aux autres créoles du monde).

Il a la possibilité de se faire accompagner par un musicien pour chanter, déclamer ou slamer. Le Koktel Fonnkèr vise à valoriser cette pratique et ses talents en sensibilisant le grand public au monde des cultures de l’océan Indien.

- Des artistes venues de toutes les îles de l'océan Indien -

Chaque édition regroupe des artistes de différentes îles. Cette 8ème édition accueille

- Rodrigues : Kambi, Lorna, Aurélien Begue, Julianick, Meane, Cledio

- La Réunion : Mari Sizay, Loran Dalo, Anifa Cassim, Michoue Itarre, Flora Pasquet

- Maurice : Clarel David, Guillaume Silavent, Le Penseur Ebene (Steewelderson), Geraldine Baptiste

- Seychelles : Stephanie Joubert, Raspiek (Tony Joubert)

Cette soirée est présentée par Paël Gigan et Rosyla Meunier. Cette année Koktel Fonnker reçoit un plusieurs artistes qui illustrent une nouvelle collaboration entre Rodrigues et l’île de La Réunion, notamment Fabrice Legros, Emilie Maillot, Nicolas Payet, Soa Ravelo, Stéphane Grondin, Wendadasoul, Melwin Sarangues, Lorenza Gaspard et Stéphanie Prosper. La mise en scène est réalisée par Patrice Offman, fidèle partenaire de l'événement.

Pour cette édition, les Zarboutans qui auront pour charge de désigner des coups de coeur, sont Paul Mazaka (Reu), Josie Virin (Reu), Francky Lauret (Reu), Frankikaine Henriette (Rod), Josia Raphael (Rod), Anabelle Agathe (Rod), Veronique Nankoo (Mau) et Barbara Stephenson (Hai).

- Deux trophées en hommage à Rosange André -

Fidèle à ses traditions, le Koktel Fonnkèr remet chaque année deux trophées en distinguant catégorie masculine et féminine. Les lauréats se verront récompensés par des sculptures créées par Alex Attama, artiste réunionnais.

Ces dernières portent le nom de Rosange André, c’est un hommage rendu à un artiste très connu dans le milieu théâtral à Rodrigues, à Maurice et au niveau international.

De son vivant il militait pour la professionnalisation des artistes et affirmait que ces derniers doivent constamment puiser leur source d’inspiration dans la nouveauté. En 2006, il avait déjà la ferme conviction que le théâtre dans les pays du Tiers -Monde connaîtrait un nouvel essor. Honorer sa mémoire lors de ce Koktel Fonnkèr est un clin d'œil à la réflexion qu’il portait "un artiste ne doit pas avoir peur de dire ce qu’il y a dans ses tripes même si cela fait mal".

- Le programme du Festival Kréol Rodrig "Selebre Nou Kiltir Kreol" -

- 4 décembre : La Dicte Kreol à Celpac, Port-Mathurin, et le spectacle Dance Show Project by Bianca au département de St Louis, Rodrigues College.

- 5 décembre : Le traditionnel Bal bobes à Mangues et l’élection de Miss et Mr Festival Kreol à l’hôtel Cocotiers.

- 6 décembre : Koktel Fonnker avec l’association réunionnaise Komkifo au Centre culturel et de loisirs Ruy Karl Allas.

- 7 décembre : Atelier Patrimwãnn au centre communautaire de Papayes, Lanwit Patrimwãnn et Konser Losean Indien

Le festival accueille également une conférence régionale sur la créolisation, une dictée en créole ainsi que des ateliers sur les patrimoines des îles.

Les partenaires de cette action se réunissent également pour organiser un séminaire d’une journée intitulé "Créatitvité et Collaboration dans la Langue Créole". Cette rencontre vise à réunir les artistes, les éducateurs, les linguistes et les passionnés de la culture afin d’évoquer la place de la langue maternelle dans la création et les collaborations que cela peut amener. Un temps fort organisé par l’Agence Komkifo (Réunion), la Commission Art et Culture (Rodrigues), Vilaz Métis (Maurice), l’Agence Créative (Seychelles) et l’Alliance Française de Rodrigues.