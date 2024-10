Une gamme de cuisine… des centaines de possibilités !

Pratique, accessible niveau budget, éco-responsable, solide… ce pourrait être le genre de critère abordés lorsque l’on conçoit sa cuisine. Leroy Merlin y ajoute “exactement à son goût”. Avec sa nouvelle gamme, ELEKI propose des meubles de qualité, aux coloris intemporels que les clients peuvent moduler facilement eux-même (Photo D.R.)

Des éléments modulables à souhait…

Chez Leroy Merlin, la nouvelle gamme ELEKI permet de composer sa propre cuisine en choisissant les meubles, leur coloris et les accessoires.

Poignées en aluminium design, charnières et tiroirs amortis pour permettre des ouvertures et des fermetures douces et silencieuses, îlot central ou plutôt plan de travail, voire les deux, étagères et meubles fermés…. autant de choix qui permettent à chaque projet et chaque budget de trouver son bonheur.

Les colis sont reçus à la maison depuis le magasin le plus proche de chez soi ou directement retirables en magasin. Un peu de bricolage et le tour est joué.



… sans oublier la tendance

Gris ou blanc, évier à gauche avec une étagère à droite, ou plutôt un meuble ouvert en bois pour le côté chaleureux à droite et un autre fermé à gauche avec une poignée et des pieds…la tendance est là chez Leroy Merlin et des conseillers en magasins peuvent même aider à confectionner sa nouvelle cuisine, à Sainte-Marie, Saint-Louis ou encore Le Port.

De plus, les meubles sont conçus en Europe à partir d’un bois certifié PEFC et/ou FSC respectant ainsi l’environnement et garantis 10 ans.

Besoin d'un projet cuisine simple et rapide ? Pour moins de 400 euros (hors électroménager), Leroy Merlin propose une gamme modulable qui dure dans le temps.

