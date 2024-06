Une journée pour sensibiliser aux maltraitances contre les personnes âgées

Créée par l’ONU en 2006, la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées a depuis lieu chaque année le 15 juin. Elle a pour objectif de sensibiliser les citoyens et les pouvoirs publics sur les violences infligées à nos ainées à domicile et en institution. A La Réunion, l'association "Allô maltraitance des personnes âgées et majeures handicapées" (ALMA) se mobilise toute l'année pour accompagner les séniors. En 2023, l’écoute ALMA a reçu 560 appels téléphoniques pour des signalements, accompagnement de situation, témoignages, demandes d’informations, de formations, de suivis de dossiers, de l’administratif. (Photo photo RB imazpress)

Cette année, cette journée de sensibilisation à la bientraitance, se déroulera le 21 juin à l’EHPAD Fabien Lanave au Port, en partenariat, avec l’Organisation éunionnaise d'information et d'accompagnement des personnes âgées et l’association France Alzheimer Réunion. Elle sera couplée avec la journée annuelle de la fondation Père Favron du pôle gérontologique ouest.

"La maltraitance est un phénomène mondial qui touche principalement les publics les plus vulnérables parce qu’ils sont souvent isolés et incapables de se défendre. La maltraitance intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement et a lieu le plus souvent dans l’entourage familial (37%) et à domicile (74%)" détaille l'association.

Selon l’OMS, un sénior sur dix serait victime chaque mois de maltraitance à domicile ou en institution, (ou de négligences : manque d’aide dans les actes de la vie quotidienne à ceux qui ont besoin d’un accompagnement). La maltraitance peut prendre plusieurs formes : physique, psychologique, ou encore financière, médicamenteuse, civique...et peuvent parfois être associées sur une même personne.

En EHPAD, toujours selon l’OMS, 2 membres du personnel sur 3 reconnaissent avoir commis un acte de maltraitance. En France, on estime que seuls 5% des situations de maltraitance donnent lieu à des signalements.

De nombreux centres d’écoute ALMA existent sur le territoire national et dans les DOM, mobilisant quelques 600 bénévoles formés.

A la Réunion, l’écoute ALMA avec ses 10 bénévoles, assure 2 permanences par semaine, les mardis matin et jeudis après-midi, au 0262 41 53 48.

Les autres jours, un répondeur oriente les appelants.

- Quelles sont les missions d’ALMA ? -

Sa mission principale est de répondre aux appels téléphoniques les jours d’écoute et d’analyser les informations communiquées par les appelants afin de repérer s’il existe bien une maltraitance, pour la signaler à l’un de nos partenaires (conseil Départemental, ARS, CCAS, etc…) La personne qui appelle peut demander l’anonymat.



Les autres missions d’ALMA : répondre aux demandes de sensibilisation à la Bientraitance formulée par des centres de formation qui préparent aux métiers de la prise en charge des personnes âgées (aide à domicile, aides-soignants, infirmiers, familles d’accueil, aidants familiaux).

L’association fonctionne grâce à des subventions de l’Etat et du Département. Elle est animée par des bénévoles formés.



- Quelques chiffres du rapport d’activité 2023 -

En 2023, l’écoute ALMA a reçu 560 appels téléphoniques pour des signalements, accompagnement de situation, témoignages, demandes d’informations, de formations, de suivis de dossiers, de l’administratif (contre 712 appels en 2022)



Sur ces 560 appels, 187 concernait l’administratif et 161 pour les suivis de dossiers. ALMA a ouvert 116 nouveaux dossiers sur lesquels 105 dossiers correspondaient à une situation préoccupante, 9 à un accompagnement de situation, 2 à des témoignages, 28 pour des demandes d’information et d’orientation.



Quelles sont les maltraitances observées, par ordre d’importance en 2023 ?

- Maltraitances financières 26

- Maltraitances psychologiques 25

- Négligences 20

- Maltraitances physiques 17

- Atteinte aux droits 16

- Maltraitances médicales 3

Parfois plusieurs maltraitances peuvent être cumulées sur une même personne.



Les bénévoles écoutants ont assuré 81 permanences ce qui représente 621 h d’écoute. Les référents ont consacré 311h pour le traitement et le suivi des dossiers. 591 h ont été réalisées pour les tâches administratives.



En 2023, les bénévoles d’ALMA Réunion ont constaté "beaucoup de détresse, d’appels à l’aide, un énorme besoin d’être écoutées, entendues. Ce constat est probablement lié aux années après "Covid" dont les répercussions se sont bien fait sentir avec l’inflation, et une montée du chômage".



