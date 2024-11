Saint-Leu : une journée pour une eau de qualité pour tous

Ce samedi 23 novembre 2024 à Stella Matutina (Saint-Leu), l'Union régionale des médecins libéraux de La Réunion consacre une journée de colloque au "Défi de l'Eau : Enjeux, perspectives et impacts sur notre santé". Un événement qui aura lieu de 9 heures à 17 heures. Une journée dédiée à la qualité de l'eau, alors que La Réunion est actuellement confrontée à la sécheresse et aux coupures à répétition. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

L’eau est le premier élément indispensable à l’être humain. Notre corps est composé à 80% d’eau et la qualité de l’eau que nous buvons impacte directement notre santé. Pour autant, à La Réunion, toutes les communes sont très régulièrement concernées par des coupures et par une dégradaIon de la qualité de l’eau distribuée.

Effectivement, dans un contexte où les coupures d'eau se multiplient et où la question de l’approvisionnement devient un enjeu critique, nous avons à cœur de rassembler les experts et les acteurs de la santé et de l’environnement autour de cette thématique cruciale.

Notre île, comme beaucoup d’autres dans l’océan Indien, est confrontée à des défis sans précédent concernant la gestion et la qualité de l’eau. Entre les infrastructures vieillissantes, l'impact direct du réchauffement climatique, et les menaces potentielles sur la santé publique, il est essentiel de faire le point sur les maladies liées à l’eau, sur les perspectives d’avenir, et sur les solutions possibles.

Au programme de ce colloque, des interven@ons de spécialistes reconnus, notamment :

• Des médecins, garants de la santé de la popula@on réunionnaise,

• Un hydrologue pour éclairer les enjeux de la ressource en eau,

• Une météorologue pour aborder les impacts du climat,

• Les médecins libéraux vont restituer les résultats d’une enquête sur la qualité de l’eau contenue dans des bouteilles en plastique,

• Des représentants des institutions concernées par l’approvisionnement en eau et la santé publique.

Cette journée sera l’occasion de mieux comprendre l'influence directe de la qualité de l'eau sur notre santé et d'envisager ensemble les mesures à prendre pour assurer un avenir plus serein. Cerise sur le gâteau, un service de garderie comprenant des jeux et des animations est proposé pendant le colloque.

Inscription et informations supplémentaires ici.