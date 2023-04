Une labellisation pour les missions locales de La Réunion et de Mayotte

Les 11 et 12 avril 2023, un séminaire était organisé autour du lancement de la démarche de labellisation des quatre missions locales de La Réunion et de Mayotte. L'objectif : harmoniser les pratiques et les services proposés aux jeunes sur l'ensemble du territoire et avoir une reconnaissance du travail accompli. Pour obtenir cette labellisation, les modalités ont été présentées lors du séminaire aux administrateurs et directions. Les candidatures seront examinées par un comité national, qui sera chargé de délivrer le label aux missions locales qui auront remplis les critères de qualité requis. Nous publions le communiqué de l'association régionale des missions locales de La Réunion (ARML).

L’Association Régionale des Missions Locales de la Réunion a organisé un séminaire les 11 et 12 avril pour marquer le lancement de la labellisation des Missions Locales. Cet événement a rassemblé des administrateurs, directions et encadrements des 4 Missions Locales de la Réunion ainsi que la Mission Locale de Mayotte.

Les Missions Locales ont été créées il y a plus de 40 ans pour accompagner les jeunes dans leur insertion sociale et professionnelle. Aujourd'hui, elles constituent un réseau de 438 structures présentes sur tout le territoire, qui accompagnent chaque année plus d'un million de jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours vers l'emploi et l'autonomie.

La labellisation des Missions Locales a pour objectif d'harmoniser les pratiques et les services proposés aux jeunes sur l'ensemble du territoire. La labellisation des Missions Locales vise à reconnaître la qualité du travail accompli par ces structures et à renforcer leur visibilité auprès des partenaires et des jeunes. Elle repose sur des critères de qualité et de performance, évalués par un référentiel commun et objectif.

Le processus de labellisation des Missions Locales s'articule autour de cinq critères : l'accessibilité des services, la qualité de l'accueil et de l'accompagnement, la pertinence des actions proposées, l'efficacité du suivi et de l'évaluation des parcours des jeunes, ainsi que la capacité à s'adapter aux évolutions du contexte socio-économique.



Le séminaire d'aujourd'hui a permis de présenter le processus de labellisation, les enjeux et les objectifs de la labellisation, ainsi que les critères d'évaluation et les modalités de mise en œuvre de ce label. Au cours de ces journées, les participants ont pu échanger sur les bonnes pratiques et les innovations mises en œuvre par les Missions Locales pour accompagner les jeunes dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet professionnel, et débattre autour du référentiel de labellisation.



L’ARML de la Réunion accompagnera les Missions Locales pour l’obtention de ce label. Les candidatures seront examinées par un comité de labellisation national, qui sera chargé de délivrer le label aux Missions Locales qui remplissent les critères de qualité requis.