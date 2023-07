Une meilleure information sur les risques de crues à La Réunion

Ce jeudi 6 juillet, la préfecture de La Réunion a présenté le tout nouveau site permettant de connaître en temps réel l'état des rivières à La Réunion et des crues. Des mails de notification des changements de niveaux de vigilance sont envoyés automatiquement vers la liste des abonnés à ce service, qui est ouvert au grand public. Nous relayons leur communiqué (Photo : rb/www.imazpress.com)

Une nouvelle version du site est en ligne avec l’affichage linéaire des vigilances par cours d’eau et non plus un affichage surfacique par bassin versant, ce qui permet une information plus précise et des niveaux de vigilance par cours d’eau.

L’information donnée au grand public permet de qualifier le niveau de risque de débordement des cours d’eau, en fonction d’éléments observés ou prévus. Il y a trois niveaux de vigilance (jaune, orange, rouge) qui permettent d’identifier la dangerosité des phénomènes de débordement susceptibles de se produire.

Cette vigilance porte sur les 17 cours d’eau surveillés de l’île, pour lesquels les inondations par débordement sont les plus préoccupantes au regard des enjeux présents sur leurs rives. Dans cette nouvelle version, un nouveau cours d’eau surveillé a été également ajouté : la rivière d’Abord avec une station de mesure en amont de Bassin Plat sur la commune de Saint-Pierre.

L’information sur les vigilances liées aux crues est gérée par la cellule de veille hydrologique (CVH) de la direction de l’environnement de l’aménagement et du logement (DEAL) de La Réunion.

Découvrez le nouveau site internet www.vigicrues-reunion.re

