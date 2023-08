Pour ce jeudi 3 août 2023, Matante Rosina prévoit une mer agitée aujourd'hui surtout du côté de l'ouest de l'île mais aussi dans le sud. Le vent est bien présent et souffle à 60 km/h en rafales et amène avec lui des nuages, pour certains gorgés de pluie. L'est va être arrosé dans l'après-midi, ailleurs c'est un ciel nuageux qui prédomine. (photo rb/www.imazpress.com)