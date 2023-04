Une météo capricieuse

Ce jeudi 20 avril 2023, Matante Rosina consulte sa boule de cristal et nous fait part de ses prévisions météorologiques pour le Sud. D'après elle, le Sud se réveille sous quelques averses résiduelles, mais le ciel va vite s'éclaircir ! Au fil des heures, le soleil va pointer le bout de son nez. Mais attention, ne baissez pas votre garde, car des nuages font leur apparition sur les pentes, et ils vont causer quelques averses par-ci, par-là. Ça risque de se généraliser à l'intérieur et de déborder sur le littoral. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des nuages bien costauds avec des averses vont affluer sur la côte Est de l'île. Les parapluies seront de rigueur. (photo sly/www.imazpress.com)