Une nouvelle fresque sur le mur des urgences

Ce 12 juillet 2024, les membres fondateurs et les partenaires du Fonds de dotation du CHU de La Réunion se sont réunis pour inaugurer la fresque des urgences du sud (à Saint-Pierre) financée par le Fonds santé Solid’R. Créé en octobre 2021, le Fonds santé Solid’R, a pour objectifs : le bien-être des patients et des professionnels, la culture à l’hôpital, l’innovation à l’hôpital et la responsabilité sociétale et environnementale. Nous publions ci-dessous le communiqué du CHU de La Réunion (Photo : CHU Réunion)

La fresque "Jardin lontan" réalisée par l’artiste Delphine Simonet avait été sélectionnée lors de l’appel à projets 2023 et a demandé plusieurs mois de travail. Celle-ci mesure 35 mètres de longueur et a pour thématique la diversité de la flore réunionnaise.

"Peindre, là sur site, devant le public était vraiment extraordinaire en terme d’échanges et d’interactions. Cela a enrichi ma propre vision du métier de peintre, à quel point une image pouvait avoir un impact sur les gens" déclare Delphine Simonet.

Porteuse du projet, l’association Urgences sud est soutenue par le Fonds santé Solid’R depuis 2022. L’association a pour ambition de promouvoir les projets en médecine d’urgence, d’améliorer la qualité de vie au travail et de prise en charge des patients.

Lors du 1er appel à projets, l’association a notamment présenté un projet de sonorisation des urgences s'inscrivant dans une démarche novatrice, afin d'apaiser l'ambiance des salles d'attente du service grâce à la musique et de parallèlement participer à l’amélioration des conditions de travail.

Nous remercions les mécènes et membres fondateurs du Fonds santé Solid’R pour leur dynamisme et leur soutien aux projets développés.

Nous rappelons aux entreprises réunionnaises qu’elles peuvent s’inscrire dans ces démarches solidaires et responsables en rejoignant le Fonds de dotation santé Solid’R !