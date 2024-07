Une nouvelle tortue verte blessée, ses chances de survie sont faibles

Une nouvelle tortue verte femelle adulte victime d’une collision a été observée au niveau de Boucan canot ce jeudi matin 11 juillet 2024, rapporte Kelonia. "L’importance de la blessure laisse peu de chance de survie à cette jeune femelle, qui du coup ne participera pas au renouvellement des tortues marines à La Réunion" déplore le centre de soins (Photo DR Kelonia)

"Alors que nous attendons les premières filles d’Emma et Gaby nées des pontes de 2004 à 2007, qui ont atteint leur maturité sexuelle et pourraient revenir pondre sur les plages de l'ouest, les collisions qui se multiplient depuis 2018 : 9 cas en 2023 et 10 cas au premier semestre 2024 (auxquelles s’ajoute celle de ce matin) représentent une vraie menace pour la reproduction de l’espèce" alerte Kelonia.



Les équipes de l'aquarium rappelle :

- la règlementation qui limite la vitesse des navires à 5 noeuds dans la bande des 300m depuis la cote ou la barrière de corail

- les conseils de prudence qui sont de limiter la vitesse à 10 noeuds sur les fonds de 0 à -30m, et de maintenir un observateur à l’avant du bateau.