Rentrée scolaire 2024-2025 : 217.350 élèves sur le chemin des écolier.e.s

Ce vendredi 16 août 2024, le recteur de l'académie de La Réunion a fait le point sur la rentrée 2024-2025. Une rentrée pour les 217.350 élèves de l'île, qui se fera sous le signe de la réussite et de l'inclusivité dans les 656 établissements. Au programme de cette année : mise en place des groupes de besoin pour les classes de sixième et cinquième, parachèvement de la réforme du lycée professionnel et DNB obligatoire. Pour le moment, outre le collège Mille Roches de Saint-André avec une reprise des cours prévu ce jeudi 22 août 2024 en raison de travaux, l'ensemble des écoliers reprendront le chemin des bancs de l'école ce lundi 19 août 2024. Plus d'informations à venir (Photo : cn/www.imazpress.com)