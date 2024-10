Une seconde édition de la French Tech Connect pour booster l'innovation réunionnaise

Innovation et technologie

La deuxième édition de la French Tech Connect se tiendra du 28 au 31 octobre. Objectifs, accélérer la croissance locale en permettant la rencontre et l'échange entre les grandes entreprises, les acteurs publics et les startups de l'île. Axel Dauchez, le fondateur de Make.org, sera l'un des invités d'honneur de l'événement.

Un an après une première édition prometteuse, la French Tech La Réunion organise sa seconde édition du rendez-vous French Tech Connect. Les technologies, les services et les solutions développées par les startups locales seront mis à l'honneur durant ces 4 jours d'échanges. Un point d'honneur sera mis sur le partage d’expérience et de savoir-faire afin de contribuer à la croissance des jeunes entreprises du territoire.

Axel Dauchez, fondateur de Make.org et à l’origine de la première plateforme mondiale d'engagement citoyen pour une transformation positive, sera le parrain de cette seconde édition. Il participera à tous les ateliers et temps forts de la semaine pour évoquer sa vision de l'innovation et de l'engagement citoyen.

