Une semaine de rendez-vous pour la retraite

L’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco organisent une semaine des Rendez-vous de la retraite du lundi 16 au samedi 21 octobre 2023. 619 entretiens seront proposés dans plusieurs communes par les conseillers des deux régimes à La Réunion pour aider à préparer sa retraite. Des conférences en ligne seront consacrées aux principales évolutions réglementaires en vigueur depuis le 1er septembre. La précédente édition de ces rendez-vous avait eu lieu en juin (Photo Caisse Générale de Sécurité Sociale photo Sly imazpress)

Ces conférences sont accessibles sur le site rdv-retraite.fr où il faut également s'inscrire. Cette plateforme en ligne a été créée en commun par l’Agirc-Arrco et l’Assurance retraite.

Elle "est un concentré d’informations et de conseils pour visualiser les étapes de préparation à la retraite, identifier les bonnes pratiques à adopter tout au long de sa carrière, se familiariser avec les outils d’aide à la décision proposés gratuitement par les régimes de retraite" indiquent les deux organismes.

Pour aller plus loin et faire un point sur sa situation personnelle, Les 619 entretiens avec un conseiller de l’Assurance Retraite (régime de retraite de base) ou l'Agirc-Arrco (régime complémentaire) pour proposés pour répondre aux différentes questions du public : "quand pourrai-je partir à la retraite, avec quel montant ? Suis-je concerné par le recul progressif de l'âge légal de départ ? Puis-je prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue ? Quel(s) dispositif(s) mettre en place pour aménager sa fin de carrière" énumèrent l’Assurance Retraite et l'Agirc-Arrco

"Pour les actifs plus éloignés de la retraite, ces entretiens sont l’opportunité d’anticiper l’incidence de certains événements (maternité, chômage, aidant familial, expérience à l’étranger...) sur sa future retraite et ainsi être en mesure d’ajuster ses choix de vie et de carrière" notent les deux organismes.

-Visioconférences -

Durant cette nouvelle campagne d’information retraite, trois visioconférences, disponibles en replay seront organisées du 17 au 19 octobre sur le site rdv-retraite.fr pour traiter des situations de vie et de carrière spécifiques : retraite progressive, cumul emploi-retraite, carrière longue, travail à l’étranger, enfants, autant de sujets abordés lors de ces sessions de présentation et de questions/réponses. Ces conférences en ligne intègreront les évolutions réglementaires liées à la réforme des retraites.

Les programme des conférences est le suivant :

- mardi 17 octobre de 14h à 14h45 "Retraite progressive et cumul emploi-retraite"

- mercredi 18 octobre de 14h à 14h45 "Carrière longue"

- jeudi 19 octobre de 14h à 14h45 "Expatriation et enfants"