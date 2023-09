Nicolas @lerougailsaucisse i invit anou manz son rougay boukané shoushou

Bienvenue dans notre nouvelle rubrique gourmande : "Lo gou mon péi". Nous inaugurons cet article avec la recette du rougail boucané chouchou de Nicolas alias "lerougailsaucisse" sur instagram. Et pour que ce soit encore meilleur, il l'a préparé au feu de bois ! Fé atansion, zot boush i sa fé dlo ! (Photos vs/www.imazpress.com)

Pour la réalisation du rougail boucané chouchou, il vous faut tout d'abord "du temps et de l'amour" commence Nicolas.

• Le reste des ingrédients :

- 1 kilo de boucané de qualité

- 2 oignons

- 5 tomates

- 5 à 6 gousses d'ail

- Quelques piments "zoizo" (facultatif bien-sûr)

- Une belle branche de thym (le thym brésilien a plus de goût)

- 2 feuilles de 4 épices

- 3 petits chouchous

- Un peu de sel si le boucané n'est pas trop salé

- 1 cuillère à café de curcuma

- 1 à 2 cuillères à soupe d'huile

- De l'eau



Regardez Nicolas qui nous détaille tout ça en vidéo :

A notre arrivée, le cuisiner amateur avait déjà préparé toutes les épices : oignons émincés, ail et piments écrasés, tomates hachées mais aussi le boucané (déjà déssalé) détaillé en morceaux et le chouchou coupé en lamelles assez épaisses. Il ne reste qu'à allumer le feu de bois et faire chauffer la marmite pour commencer à réaliser la recette.



• La recette



Faites chauffer votre marmite avec l'huile. Ajoutez le boucané en morceaux. Mélangez et faites revenir le boucané plusieurs minutes pour qu'il prenne une belle coloration.

Ajoutez ensuite les oignons émincés. Mélangez et laissez les oignons dorer.

Rajoutez le mélange ail-piment. Mélangez. Attention à ne pas faire griller l'ail.

Vous sentez l'odeur là ?

Versez les tomates hachées. Mélangez quelques minutes.

Déposez les feuilles de 4 épices et le thym.

Terminez par la cuillère à café de curcuma. Mélangez et couvrez la marmite. Laissez les tomates réduire. Vérifiez quand même régulièrement pour ne pas laisser brûler le rougail. Ce serait vraiment dommage. Remuez de temps en temps.

Lorsque les tomates ont bien fondu, ajoutez de l'eau (vous pourrez voir la quantité que Nicolas verse dans la vidéo juste après). Mélangez et couvrez à nouveau pendant environ 10 minutes.

Enfin, ajoutez le dernier ingrédient : les chouchous coupés en grosses lamelles. Mélangez délicatement. Couvrez à nouveau et augmentez le feu pour faire réduire la sauce.

Entre 10 et 20 minutes plus tard, piquez le chouchou pour vérifier la cuissson et goûtez (sans vous brûler la bouche) pour ajuster l'assaisonnement si nécessaire.

La cuisson terminée, émincez de l'oignon vert et parsemez-les sur le rougail boucané chouchou pour donner une petite touche de couleur supplémentaire.



Place à la présentation du plat. Nicolas "lerougailsaucisse", prend une bonne cuillère de riz qu'il pose dans un petit bol chinois et le renverse sur un van agrémenté de feuille figue (fille de bananier) d'un côté et dépose délicatement deux bonnes grosses cuillères à carry de rougail boucané aux chouchous à côté du dôme de riz.



Enfin, c'est le moment de la dégustation...Verdict : excellent. Le mariage du boucané et du chouchou est parfait et en plus le petit goût de fumée i passe tro bien !



• La recette en vidéo, c'est par ici :

• Les deux astuces cuisine de Nicolas



- Comment éplucher un chouchou sans avoir les mains toutes frippées après et éviter qu'il nous file entre les doigts. Regardez.





- Comment obtenir un meilleur goût de fumée quand on cuisine au feu de bois. Regardez.





Toutes les recettes de "lerougailsaucisse" à retrouver sur son compte instagram ici.

Si vous aussi, vous souhaitez que l'on vienne vous rencontrer pour filmer une de vos recettes pour notre rubrique "Lo gou mon péi", n'hésitez pas à nous envoyer un mail à redac@ipreunion.com ou un message privé sur notre compte instagram ou notre page Facebook en précisant "Lo gou mon péi".

Si vous avez aimé notre nouvelle rubrique, pensez à mettre un petit commentaire juste en-dessous. I done a nou la fors !

Bon appétit zot tout !

vs/www.imazpress.com