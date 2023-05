Patrick Lebreton dénonce une visite « en misouk » au marché de Saint-Joseph

Ce vendredi 12 mai 2023, dans le cadre de son séjour ministériel à La Réunion, Élisabeth Borne s'est rendue au marché de Saint-Joseph vers 11h30. Patrick Lebreton, maire de la commune, n'en a pas été informé et dénonce une visite en catimini (photo rb/www.imazpress.com)

"J’ai été mis devant le fait accompli à la toute dernière minute, alors que je me trouvais à la Région Réunion, à l’autre bout de l’île, dans le cadre de mes fonctions de 1er vice-président" indique le maire.

Dans un communiqué, Patrick Lebreton dénonce un séjour déstiné uniquement "à faire de l'image auprès des médias nationaux".

"Cette attitude va totalement à l’encontre de l’idée républicaine que je me fais d’une visite ministérielle, a fortiori d’une Première Ministre" poursuit-il.

Pour lui, les actes de l'exécutif "ne sont pas conformes aux discours" qui hier à la suite de la démission d'un maire "avait affirmé vouloir être plus proche, plus à l'écoute et plus respectueux des élus locaux".

"Décidément ce gouvernement persiste dans son mépris vis à vis des Élus de la République" a conclu Patrick Lebreton.

