Le risque de formation d'une tempête devient important à partir de samedi

Depuis le début de la semaine, la formation d'une tempête en fin de semaine se précise. Actuellement sous surveillance, "cette zone suspecte est toujours prévue de se former jeudi ou vendredi au plus tard assez loin au Nord-Est de La Réunion", précise Météo France. Toutefois, si elle se formera loin de nos côtes, le risque que ce système deviennent tempête tropicale "reste fort" à partir de samedi. Reste à savoir quel impact ce système aura… mais il est encore un peu trop tôt pour le dire.

Il y a un risque faible de formation d'une tempête tropicale modérée d'ici demain jeudi, modérée vendredi puis devenant important pour samedi, indique Météo France dans son bulletin de mercredi.

"Une influence de ce système sur les terres habitées est possible au cours de la semaine prochaine, en particulier pour les îles des Mascareignes", indique Sébastien Langlade, responsable adjoint du service de prévisions à Météo France Réunion.

"Cependant il est encore trop tôt pour spécifier des impacts éventuels sur les territoires étant donné les incertitudes sur la trajectoire, l'intensité et la structure d'un système non formé à l'heure actuelle et pour des échéances de 5 à 6 jours".

Sébastien Langlade précisant "qu'il faudra attendre la fin de la semaine pour avoir plus de précisions".

La précision d'une telle menace sera affinée au fur et à mesure, au cours des prochains jours.

- Une tempête tropicale en devenir -

Si faut attendre encore quelques jours pour connaître l'impact de ce phénomène, "le risque reste fort (probabilité à plus de 60%) que cette zone devienne une tempête tropicale d'ici la fin du week-end à relative proximité des terres habituées (moins de 1.000 km), souligne le responsable adjoint du service de prévisions à Météo France Réunion.

Concernant le temps, si pour l'heure il est au beau fixe, "le temps deviendra graduellement plus humide au-delà de jeudi au sein d'un alizé modéré".

"L'évolution du temps pour la fin de week-end et début de semaine prochaine est quant à elle conditionnée par l'évolution de ce potentiel système dépressionnaire tropical."

