Université de La Réunion : 175 chercheurs en sciences régionales réunis au Tampon

L'Université de La Réunion et l'Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF) organisent le colloque annuel de l'association qui se déroulera sur le campus du Tampon de l'Université de La Réunion les 28, 29 et 30 juin 2023. Un moment scientifique majeur réunissant plus de 175 chercheurs du monde entier autour des dynamiques de développement du territoire. Voici le communiqué

L'ASRDLF, fondée par l’économiste François Perroux en 1953, réunit plus de 500 chercheurs en science régionale, notamment des économistes, des géographes, des urbanistes, des politistes et des aménageurs. Ce colloque annuel constitue un moment d'échange scientifique majeur qui réunit plus de 200 chercheurs venant d’horizons différents (Europe, Canada, Afrique, Proche Orient), autour des différentes thématiques en science régionale.

À côté des sujets récurrents (aménagement du territoire, tourisme, gouvernance et politiques territoriales, transitions énergétique et agricole, transport, développement local et inégalités territoriales, coopération régionale, économie circulaire, changement climatique, …) qui constituent l’ADN de la science régionale, l’édition 2023 a choisi de mettre en avant la thématique principale "Les territoires périphériques et ultrapériphériques face aux crises majeures : Le retour de la distance", une thématique de la première importance pour le développement économique, social et environnemental de La Réunion.

Tous les acteurs locaux qui participent de près ou de loin à la dynamique de développement du territoire sont potentiellement concernés par cette manifestation scientifique, vrai projet de territoire associant le monde socio-économique et les acteurs institutionnels.

Plusieurs temps forts structurent ce colloque international :

Une table ronde suivie d’un débat animé par Alexandra Schaffar-Dimou (Professeur, Université de Toulon) associant universitaires et personnalités des mondes socio-économiques et institutionnels autour d’une réflexion sur "les contraintes, enjeux et perspectives de développement territorial en contexte ultrapériphérique" en présence de :

· Patricia Aubras, Directrice régionale de l’AFD océan Indien

· Joseph Brema, Président Air Austral

· Michel Dijoux, Président de l’ADIR

· Michel Fontaine, Président de la CIVIS (ou son/sa représentant/e)

· Patrick Lebreton, 1er vice-président de la Région Réunion

· Laurence Tibere, Professeure à l’Université Toulouse Jean Jaurès et Directrice IRD Réunion

Trois sessions plénières assurées par des conférenciers invités de renommée internationale, à savoir Yannick L’Horty (Professeur, Université Gustave Eiffel, France), Rosella Nicolini (Professeure, Université autonome de Barcelone, Espagne) et Anthony Venalbes (Professeur, Université de Manchester, Angleterre).

Des sessions parallèles avec près de 175 articles scientifiques présentés par des chercheurs venus de toute la francophonie.

Des remises de prix :

· le prix Antoine Bailly récompensant le meilleur article jeunes chercheurs du colloque remis par Lise Bourdeau-Lepage (Professeure et Présidente de l’ASRDLF) et André Thien Ah Koon (Maire du Tampon)

· le prix Aydalot récompensant la meilleure thèse de l’année en science régionale remis par Karine Ah Son (Directrice du CNFPT) et Michel Dimou (Professeur et Président du comité AYDALOT).