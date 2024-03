Université de La Réunion : Jacques Comby nommé administrateur provisoire

Le 26 février 2024, les administrateurs du Conseil d’administration de l’Université de La Réunion ont rejeté le budget initial en séance plénière. Suite au rejet du budget, le recteur de la région académique a décidé de nommer Jacques Comby, professeur des universités, en qualité d’administrateur provisoire de l’Université de La Réunion. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Cette nomination intervient à compter du 12 mars 2024 et sera effective jusqu’à la fin de la suppléance de la présidence. Durant cette période, Jacques Comby dispose de l'intégralité des pouvoirs attachés à la fonction de président.

En lien constant avec l’établissement, le recteur de la région académique, chancelier des universités, continuera de veiller au bon fonctionnement de l’Université, dans l’intérêt partagé de l’ensemble de ses acteurs et étudiants.

Jacques Comby est Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3, géographe physicien spécialiste de climatologie et des risques. Il a été Président de l’Université Jean Moulin Lyon 3 de 2012 à 2020.

- Le vote du budget rejeté -

Les administrateurs du Conseil d’administration de l’Université de La Réunion ont rejeté le budget initial par 17 voix contre, 15 voix pour et 3 abstentions.

"De nombreux efforts avaient pourtant été fournis dans un contexte particulièrement complexe pour présenter un projet de budget initial avec des indicateurs positifs : solde budgétaire excédentaire de 6,2 M€, résultat comptable prévisionnel 2024 excédentaire de 2,6 M€, capacité d’autofinancement de 4,8 M€, fonds de roulement de 22, 2M€", avait indiqué l'Université dans un communiqué.

"Je regrette cette situation qui met l’établissement en difficulté, qui le prive d’une campagne emploi pour 2024, qui nous a empêchés également de délibérer sur la révision des grilles de rémunération du protocole de nos agents les plus précaires, ainsi que sur les demandes de financement pourtant essentielles pour faire avancer notre recherche. Je le regrette d’autant plus que ce ne sont pas des arguments de fond qui ont été versés au débat, mais des oppositions de principe qui oublient la situation globale de l’établissement et le contexte national et international. La question des élections à venir pour désigner le prochain Président de l’Université s’est même invitée dans le débat", avait indiqué Dominique Morau, premier vice-président de l’établissement.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com