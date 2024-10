Université de La Réunion : lancement du programme Réunion II

Ce mercredi 16 octobre 2024, lors de la semaine internationale de la mobilité, l'Université de La Réunion a présenté sa nouvelle version du programme d'échange entre universités. Ces échanges d'université à université permet aux étudiants de se déplacer et découvrir de nouveaux environnement. Pour l'occasion trois nouveaux pays ont été ajouté à la liste : l'Inde, l'Australie et les Maldives. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Université de La Réunion)

À cette occasion le programme Reunion "Regional Exchange University Indian OceaN" dans sa nouvelle version a été présenté le mercredi 16 octobre en présence de :

- Président Jacques Comby, Administrateur provisoire de l’Université de La Réunion

- Présidente Anne-Françoise Zattara, Vice-présidente Europe, International & coopération régionale de l’Université de La Réunion

- Jean-Pierre Chabriat, Conseiller Régional Enseignement supérieur, recherche, et transition énergétique, représentant de la Présidente du Conseil Régional

- Laurent Amar, Conseiller diplomatique auprès du Préfet de La Réunion et adjoint de l’ambassadeur délégué à la coopération régionale dans l’océan Indien

- Des étudiants bénéficiaires du programme Reunion II



- Une version nouvelle et étendue à trois nouveaux pays de la zone Océan Indien -



Toujours en quête de renouvellement et d’innovation, l’Université de La Réunion est porteuse de plusieurs programmes favorisant les mobilités vers les différentes zones dans le monde. Parmi eux, le programme "Regional Exchange University Indian OceaN" - "Reunion", soutenu par le Programme Opérationnel Interreg VI océan Indien de La Région Réunion, constitue le 1er programme régional de mobilité universitaire pour cette zone.



Pour cette année 2024-2025, le programme Reunion fait peau neuve. Il permet, dans sa nouvelle version, le financement de la mobilité des étudiants et du personnel enseignant et enseignant-chercheur au sein des 21 établissements partenaires issus de 9 pays de l’océan Indien.



Il s’agit des Comores, du Kenya, de Maurice, de Madagascar, du Mozambique, des Seychelles, auxquels s’ajoutent désormais, l’Inde, l’Australie et les Maldives. Le programme, lancé initialement en janvier 2021, a suscité un vif intérêt, permettant l'allocation de 80 mobilités au total (dont 58 à destination des étudiants et 22 à destination des personnels). Destiné à faire partir 43 étudiants et 18 personnels pour l’année 2024-2025, "Reunion" est devenu un programme de mobilité incontournable à l'échelle régionale.