Université de La Réunion : Olivier Marc, élu nouveau directeur de l’IUT

Olivier Marc a été élu à l’unanimité directeur de l’IUT de La Réunion ce jeudi 23 mai 2024 par les membres du Conseil de l’IUT (21 voix pour, sur 21 votants). Il succèdera à la prochaine rentrée à Richard Lorion, qui occupe le poste de directeur depuis 2014. Après deux mandats successifs non renouvelables, Richard LORION laisse une empreinte importante sur la composante grâce à son engagement et à son leadership. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

En tant qu’enseignant-chercheur spécialisé en énergétique et génie des procédés, Olivier MARC apportera une expertise précieuse à

l’institution. Depuis 2022, il occupait le poste de directeur adjoint de l’IUT, où il était en charge des formations et des missions liées à la recherche et à l’innovation.

"Je suis très heureux de la confiance que m’a accordée le conseil de l’IUT, en m’élisant directeur de l’IUT. Dans la lignée des initiatives et des projets de la précédente mandature, je poursuivrai les efforts accomplis et continuerai à promouvoir les formations de l’IUT, la recherche, l’innovation et amener nos étudiants sur le chemin de leur réussite. L’IUT, composante de l’Université de La Réunion, à une place importante au sein de l’offre de formation réunionnaise. Nous sommes résolument aux côtés des entreprises et des partenaires pour leur permettre d’embaucher des étudiants formés grâce à un programme pédagogique solide, avec des compétences reconnues et une capacité d’adaptation importante. J’ai hâte d’apporter toute mon énergie à faire grandir notre IUT !"

- Son parcours -

Olivier Marc a obtenu son doctorat en mécanique et énergétique en 2010 à l’IUT de La Réunion et a débuté la même année sa carrière d’enseignant.

Très impliqué au sein du département Génie Civil-Construction Durable, il a été successivement responsable pédagogique de la licence professionnelle Métiers de l’Énergétique, de l’Environnement et du Génie Climatique Spécialité Maîtrise de l’Energie et Énergies Renouvelables de 2010 à 2017 puis chef de département de 2017 à 2020. Ces missions lui ont permis d’appréhender l’ingénierie pédagogique, la gestion administrative et financière. Parallèlement, il assure des cours en thermodynamique, transferts thermiques, électricité, mécanique des fluides, réseaux de fluide, solaire thermique, informatique et programmation, production de froid, traitement de l’air.

Depuis 2017, il est membre élu au conseil de l’IUT (réélu en 2022) et directeur adjoint en charge des formations depuis 2022.

Olivier MARC a également été ingénieur de recherche puis chercheur au laboratoire PIMENT (Physique et ingénierie mathématique pour l’énergie, l’environnement et le bâtiment) de l’Université de La Réunion.

Il est membre élu au conseil du laboratoire depuis 2016 (réélu en 2020). Il a publié plus de 70 articles dans des revues nationales, internationales et actes de colloques.



Au niveau national et international, il est membre de la commission Recherche, Transfert de technologie et Innovation de l’association des IUT, et membre élu à l’Ocean Thermal Energy Association (représentant France) depuis 2020. En 2021, il part pour 6 mois en Polynésie Française dans le cadre d’un CRCT (Congés pour Recherches ou Conversion Thématiques) pour intégrer une équipe de recherche sur la modélisation, simulation et expérimentation d’un procédé de climatisation exploitant l’eau de mer profonde (SWAC) en vue d’un déploiement de cette technologie à La Réunion.