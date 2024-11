Université de La Réunion : une gestion "défaillante" et une "détérioration financière et managériale", alerte la CRC

La Cour régionale des comptes a dédié son dernier rapport sur l'offre d'enseignements supérieurs à La Réunion et dans les Outre-mer. Elle note que "l’offre de formation supérieure est aujourd’hui variée", mais le territoire reste "confronté au défi de la coordination de son offre de formation supérieure et à la nécessité de structurer les acteurs de la recherche". Le bilan de l'Université de La Réunion reste par ailleurs mitigé, malgré le changement de gouvernance, avec une gestion "défaillante" et la "détérioration de la situation, aussi bien financière que managériale". (Photo université de la réunion , photo sly/www.imazpress.com)

La CRC note tout d'abord que "l’écosystème est particulièrement riche avec la présence de nombreux organismes nationaux de recherche", même si "le niveau de représentation est très hétérogène".

Au regard des difficultés économiques, sociales et scolaires propres au territoire de La Réunion, qui comptabilise 62,7 % de boursiers, la CRC considère par ailleurs que "le soutien à la vie étudiante doit constituer un axe prioritaire de l’action publique, ce qui n’est pas suffisamment le cas".

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR), ainsi que les collectivités territoriales, "doivent poursuivre l’accompagnement des étudiants, notamment en matière d’accès au logement" estime-t-elle.

Le plus gros du rapport porte cependant sur la situation de l'Université de La Réunion, principal organisme d'enseignement supérieur dans l'île, dont la gouvernance "a connu des difficultés majeures ayant abouti, en 2023, à la suspension du président et, depuis mars 2024, à la mise en place d’une administration provisoire" rappelle la CRC.

"Cette gestion défaillante, corrélée à une structuration des services peu lisible et à une direction générale des services relativement faible, constitue une fragilité majeure" alerte le rapport.

"Quant au dialogue social, il est pratiquement inexistant. Dans ce contexte, la prévention des manquements aux règles déontologiques est insuffisante et de nombreuses situations à risque ont été constatées" note la CRC.

À l’exception d’une charte de déontologie et d’éthique adoptée en 2022, l’UR "n’a mis en place aucun mécanisme de prévention des atteintes à la probité pourtant obligatoire pour assurer le respect des règles en vigueur et la diffusion des bonnes pratiques" regrette-t-elle.

Ni le rectorat ni le ministère ne "sont parvenus à endiguer la détérioration de la situation, aussi bien financière que managériale, malgré plusieurs alertes survenues dès 2019 avec l’accident du travail de l’ancienne directrice générale et plusieurs démissions".

La CRC note par ailleurs qu'entre 2020 et 2023, "un nombre élevé d’agents a bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire" alors que "plusieurs agents ne sont pas éligibles en raison des fonctions exercées". Une situation qui a aujourd'hui été résolue.

L'Université a par ailleurs "attribué un logement de fonction à un ingénieur hygiène et sécurité, fonction qui ne répond pas aux critères de l’arrêté pour en bénéficier". L’UR "doit régulariser cette situation" appelle la chambre.

Enfin, plusieurs enseignants ont perçu des compléments de rémunération, alors même qu’ils résidaient dans l’Hexagone. Une situation régularisée en mars 2023, l’UR ayant "engagé le recouvrement des majorations indument perçues".

La "situation exceptionnelle" de l'UR "n’a pas non plus permis la mise en œuvre d’un pilotage performant et prévisionnel des ressources humaines (RH)". "Même si la gestion des RH est perfectible, comme en témoignent les irrégularités constatées et le difficile pilotage des emplois et de la masse salariale, l’UR doit poursuivre la mise en œuvre de plusieurs chantiers stratégiques" rappelle la CRC.

Quant aux systèmes d’information, l"’enquête a permis de constater que la gouvernance au sein de la DSI était insuffisante, que la stratégie était non-formalisée en l’absence de schéma directeur du numérique et que de nombreuses fragilités étaient présentes en matière de sécurité."

Il en résulte "une gestion financière et comptable relativement fragile".

- Manque de pilotage -

La situation financière de l’établissement "s’est progressivement dégradée depuis 2020, ce qui s’explique en partie par la désorganisation interne de l’UR, l’accroissement de la masse salariale et une difficulté persistante à accéder aux fonds européens, dont l’absence de préfinancement par la région pèse fortement sur une trésorerie, qui atteint un niveau critique" détaille la CRC.

"Les incertitudes sur les perspectives et les aléas de la gestion des derniers exercices ont renforcé le climat de méfiance et ont contribué au refus d’adoption du budget initial en 2024."

Avec 14 composantes et près de 17 000 étudiants, l’UR propose une offre de formation importante, cependant, "cette offre de formation est insuffisamment pilotée et les difficultés que connaît l’établissement en matière financière font aujourd’hui peser un risque quant à la qualité de la formation dispensée" alerte la Chambre.

Quant à la recherche, en l’absence de politique de site, l’UR "apparait relativement isolée, la mise en place d’un consortium ou la conclusion de conventions d’objectifs et de moyens avec les différents ONR est indispensable pour mieux coordonner les acteurs présents sur le territoire" analyse la CRC.

"Si le pilotage administratif apparait fragile, les moyens financiers dispersés, l’accès aux financements européens en partie, entravé, les résultats scientifiques demeurent satisfaisants" précise-t-elle cependant. Figurant dans le classement de Shanghai au titre des sciences atmosphériques et avec 2 189 publications entre 2015 et 2021, l’UR présente des résultats prometteurs.

Dans ce contexte, la CRC avance plusieurs recommandations, toutes à destination de l'Université de La Réunion :

- Présenter au conseil d’administration un organigramme définissant les responsabilités et limitant l’éclatement de plusieurs fonctions

stratégiques (ressources hu maines, immobilier, système d’information et gestion financière)

- Présenter, chaque année, un rapport au conseil d’administration, un rapport sur la mise en œuvre des obligations déontologiques

- Adopter un plan de retour à l’équilibre financier



- Organiser et structurer les procédures de facturation, de suivi et de contrôle des recettes

- Renforcer le pilotage de l’offre de formation et engager un travail permettant d’avoir une visibilité sur la soutenabilité budgétaire et les coûts complets de ces formations

- Préciser et formaliser les règles de répartition des recettes de la formation continue et garantir le respect du code de l’éducation dans l’usage des ressources qui en sont issues

- Instaurer une politique de site sous la forme de consortium ou de contrats pluriannuels avec les organismes de recherche présents à

La Réunion

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com