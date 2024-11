Université : La Réunion lance à Maurice le réseau "UNIOR"

Ce vendredi 15 novembre 2024, l’université de La Réunion avec huit autres partenaires de l’océan Indien a lancé officiellement à Maurice le réseau "UNIOR" (IORA Indian ocean University Network) en présence du Secrétaire Général de IORA, du Haut-Commissariat d’Australie à Maurice et de l’Ambassade de France à Maurice. Le réseau est composé de l’université de Curtin (Australie), Université de Maurice, Paramadina University (Indonésie), Université de Prétoria (Afrique du Sud), Jawaharlal Nehru University (Inde), Université de Dhaka (Bangladesh), Université de Nairobi (Kénya) et Université des Seychelles. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : Université de La Réunion)

Action phare de l’agenda de IORAG Work Plan for Academic Cooperation and Research (2022- 2027), le lancement de ce réseau s’inscrit pleinement dans les objectifs de IORA (Indian ocean Rim Association).

Ce réseau d’universités de l’océan Indien, unique par son attachement à une organisation régionale intergouvernementale, a pour ambition de mettre en place une plateforme académique régionale dynamique offrant une collaboration en matière de recherche et d'éducation pour répondre aux priorités du développement durable, renforcer le leadership et les capacités institutionnelles, et promouvoir la coopération régionale dans l'océan Indien.

Il poursuit trois objectifs : être une plateforme clé de l'IORA offrant une collaboration efficace en matière de recherche et d'éducation afin de faire progresser les connaissances et de répondre aux besoins particuliers de la région de l'océan Indien en matière de développement durable, tels qu'identifiés dans les domaines prioritaires de l'IORA et les objectifs de développement durable des Nations unies ; former les leaders régionaux, renforcer les capacités des institutions et améliorer les connaissances de la communauté universitaire de la région de l'océan Indien par le partage d’expertise ; soutenir la construction de la région de l'IORA.

Il fait suite à une école d’été organisée par les universités de Curtin et de Maurice, en partenariat avec les coordonnateurs de chacune des 9 universités, dont l’université de La Réunion, qui y prenait part pour la première fois. Réunissant 18 étudiants de chacune des institutions, cette école d’été pluridisciplinaire a offert une occasion unique à ces derniers d'"étudier les relations internationales tout en pratiquant les relations internationales" et de développer des connaissances et des compétences interculturelles grâce à l’intervention d’ universitaires, de diplomates et la présence d’étudiants issus de différents contextes culturels et politiques de la région de l'océan Indien.

Avec ce projet ambitieux, l’université de La Réunion poursuit le déploiement de sa politique de diplomatie universitaire dans l’espace indopacifique et son ancrage dans son bassin géographique.