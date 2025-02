Désintérêt et application de l'octroi de mer : à La Réunion le marché des véhicules électriques est à un tournant

Censés représenter l'avenir de la mobilité en France, les véhicules électriques connaissent une baisse des ventes records depuis plusieurs mois à La Réunion. Pour la première fois depuis l’essor du marché en 2016, les ventes ont chuté de 22% en 2024. Cette situation arrive alors qu'à partir du 1er mars 2025, l’exonération de l’octroi de mer sera supprimée. Une décision de la Région qui va entraîner une hausse des prix sur certains modèles et soulève des interrogations sur l’avenir du marché automobile de La Réunion (Photo : www.imazpress.com)

La suppression de l’exonération de l’octroi de mer sur les véhicules électriques marquera un tournant pour le marché automobile réunionnais.

Jusqu’ici exonérés, ces véhicules seront désormais soumis à une taxation progressive basée sur leur puissance en pic, soit la puissance maximale délivrée sur une courte période, et non sur la moyenne mesurée sur 30 minutes comme pour le certificat d’immatriculation.

- Des hausses de prix significatives pour les voitures électriques -

Ce mode de calcul entraîne une hausse significative des prix. Les modèles affichant une puissance inférieure à 150 chevaux resteront exonérés, mais au-delà de ce seuil, l’octroi de mer sera de 8%.

Cela concerne notamment des véhicules comme la Renault Mégane ou la Peugeot e-208, dont les prix augmenteront d’environ 3.200 euros.

Pour les modèles entre 251 et 400 chevaux, la taxe grimpera à 14,5%, ce qui représente un surcoût pouvant dépasser les 7.000 euros certains modèles.

Au-delà de 400 chevaux, l’octroi de mer atteindra 24,5% à compter du 1er mars, faisant bondir le prix des modèles les plus puissants de près de 20.000 euros.

Cette réintégration de la taxe s’ajoute à une conjoncture déjà défavorable pour l’électrique. L’État a récemment revu à la baisse le bonus écologique et supprimé la prime à la conversion, ce qui réduit encore l’attractivité de ces véhicules.

Par ailleurs, les coûts de transport et de recyclage des batteries, imposés par la réglementation, contribuent déjà à un prix plus élevé qu’en métropole.

- Un marché en perte de vitesse à La Réunion -

L’année 2024 a déjà marqué un net recul des ventes de véhicules électriques à La Réunion. Pour la première fois depuis l’essor du marché en 2016, les ventes ont chuté de 22%, selon les données de la préfecture.

En janvier 2025, la tendance s’est accentuée avec une baisse de 47% sur le premier mois de l'année. Philippe-Alexandre Rebboah, président du Syndicat de l’importation et du commerce de La Réunion (SICR), s’alarme de cette situation.

"Comment un marché déjà en baisse pourrait-il se redresser avec une taxe supplémentaire ?" s’interroge-t-il. Selon lui, cette réforme va inciter les consommateurs à se tourner vers des véhicules thermiques.

Cette évolution inquiète également certains acteurs du secteur, qui redoutent que l’incertitude fiscale freine les investissements dans les infrastructures de recharge.

- Une taxation plus avantageuse pour les hybrides -

L’un des points de friction soulevés par les professionnels concerne le mode de taxation différencié entre véhicules électriques et hybrides.

Alors que les premiers sont désormais imposés en fonction de leur puissance, les hybrides restent soumis à un calcul basé sur leur cylindrée. Selon les professionnels du secteur, ce système crée des incohérences.

Cette différence peut donner l’impression que l’hybride est considéré comme moins polluant que l’électrique, ce qui interroge sur la cohérence de l’orientation environnementale de cette réforme.

- La Région Réunion assume ses choix -

Face aux critiques, la Région justifie la révision de l’octroi de mer par la nécessité de mieux moduler la taxation des véhicules en fonction de leur impact sur l’économie locale et sur l’environnement.

Selon la collectivité, les véhicules électriques restent moins taxés que les thermiques, et le principe de progressivité permet de préserver l’accessibilité des modèles les moins puissants.

"Une Porsche électrique sera taxée, mais une Peugeot 2022 restera exonérée", souligne la Région.

Elle rappelle également que la baisse des ventes de véhicules électriques est en grande partie due à la réduction des aides gouvernementales, et estime que le véritable frein à l’adoption de ces moyens de transport réside dans l’insuffisance des infrastructures de recharge.

- "On va vers des licenciements" -

Pour Philippe-Alexandre Rebboah, le manque de concertation des professionnels du secteur par les pouvoirs publics fait courir un risque sans précédent :"On voit qu'en France, on a à peine planté la graine pour que le marché prenne, que déjà on commence à taxer", s'insurge le président du SICR.

"Si le marché de l'électrique continuait à chuter, cela serait une catastrophe, les véhicules ne seraient pas repris par les constructeurs, ajoute-t-il. On devrait repartir sur des commandes de véhicules thermiques".

Pour mieux comprendre le péril à venir, Philippe-Alexandre Rebboah image son propos: "C'est comme si les concessionnaires avaient parié sur le vert écossais alors que la mode est au fluo. Les concessionnaires ne sont plus du tout à l'équilibre par rapport aux prévisions. On va vers des licenciements !", s'indigne l'importateur.

- Une équation complexe pour l’avenir de l’électrique -

Car au-delà de l’octroi de mer, d’autres éléments viennent encore alourdir la facture pour les consommateurs. Le cheval fiscal est passé de 51 à 57 euros pour la carte grise, tandis qu’un malus au poids s’appliquera aux hybrides dès cette année et aux véhicules électriques en 2026.

Dans un contexte où les alternatives de transport en commun restent limitées sur l’île, ces nouvelles taxes posent la question de la place de l’électrique dans la transition énergétique réunionnaise.

Entre incitations réduites et fiscalité renforcée, l’avenir de ce marché semble plus incertain que jamais.

pb/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com