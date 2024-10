En ce début de journée, Matante Rosina remarque quelques petites pluies du côté du sud-est de l'île ce vendredi 11 octobre 2024. En revanche, ailleurs le temps est lumineux. Plus tard, les nuages font leur apparition et s"talent le long des pentes apportant une touche d'humidité. Matante Rosina prévient qu'il peut y avoir des averses à l'intérieur de l'île et sur les hauteurs de l'ouest et même sur le nord ouest. Le soleil s'accroche dans l'est. (photo www.imazpress.com)