Ce vendredi 26 juillet 2024, le soleil offre un réveil tout en douceur à Matante Rosina ce matin. Tout au long de la journée, on peut apercevoir des nuages sur nos montagnes, mais rassurez-vous, ils ne vont pas gâcher le beau temps. Les éclaircies devraient persister dans les cirques et sur les plus hauts sommets de l'île. (photo sly/www.imazpress.com)