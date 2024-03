Vendredi Saint : la passion du Christ célébrée par les Chrétiens

Ce vendredi 29 mars 2024, les Réunionnais de confession chrétienne célèbrent le Vendredi Saint. Un jour de commémoration où les fidèles sont amenés à célébrer la mort de Jésus Christ sur la croix. Ce jour est très important dans la tradition chrétienne, car il commémore la Passion, c'est-à-dire le supplice, la procession et la crucifixion du Christ. Il s'agit donc d'un jour de recueillement, et non de fête, pour les fidèles. Le Vendredi Saint est le vendredi précédant la fête de Pâques (Photo www.imazpress.com)

Pour les Chrétiens, le Vendredi Saint symbolise le chemin de croix de Jésus-Christ, sa crucifixion et sa mort.

Le jeudi, les catholiques célèbrent Jeudi saint, un jour qui commémore l’institution de l’eucharistie par Jésus-Christ lors de la Cène, le dernier repas du Christ avec les douze Apôtres.

À l’issue de cette messe et jusqu’à Pâques, les cloches cessent de sonner en signe de deuil après l’arrestation et de la mort de Jésus, le Vendredi Saint.

C’est lors de cette journée que Jésus est trahi par Judas, arrêté par les Romains et condamné par Ponce Pilate, préfet de la province romaine de Judée.

Il est ensuite supplicié sur la croix après avoir subi flagellations, tortures et humiliations tout au long du chemin le menant à la colline du Golgotha, chargé d'une lourde croix, une couronne d'épines enfoncée sur la tête.

- Un temps de jeûne et de carême -

Lors du Vendredi Saint, l’Église catholique recommande aux croyants de pratiquer le jeûne et l'abstinence en mémoire des souffrances du Christ.

Bien des familles ne consomment pas de viande ce jour-là, en souvenir de la date symbole de la crucifixion du Christ. La consommation de poisson est souvent à l'honneur chez les catholiques. Et pour cause : manger du poisson, c'est "manger maigre".

Une messe est organisée où le prêtre lit un passage de l'évangile selon saint Jean (où la passion est relatée1), suit une prière universelle (à la place de l'eucharistie), l'adoration de la croix, puis la communion.

En plus de la messe, un chemin de croix est organisé, invitant les fidèles à revivre le parcours du Christ vers le Golgotha.

- Jour férié en Moselle et en Alsace -

Le Vendredi Saint qui précède Pâques est un jour férié pour seulement un partie des habitants de France. Il s'agit des salariés de la région historique de l'Alsace et du département de la Moselle.

Pourquoi en France métropolitaine, le Vendredi Saint n'est férié qu'en Alsace et en Moselle ? Cette exception remonte à 1871, avec l'annexion par l'Empire allemand des deux territoires français. Les Allemands avaient alors mis en place via une ordonnance le jour férié du Vendredi saint.

Quand l'Alsace-Moselle a été rattachée à la France, après 1918, le droit local a été maintenu.

Le Vendredi Saint est fêté dans de très nombreux pays, mais présente parfois des spécificités selon les endroits du globe.

En Allemagne, le "Karfreitag" est férié dans tous les länders et une procession particulière est organisée à Stuttgart, dans le quartier de Bad Cannstatt.

En Belgique, le Vendredi Saint est férié, tout comme en Espagne et au Portugal. Cette journée (Viernes Santo ou Sexta-Feira Santa) est fériée, et fait partie de la Semaine Sainte. Des défilés de pénitents et bien d'autres animations ont lieu.

Dans les territoires anglais, le Good Friday est férié

