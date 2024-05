Vent et froid au programme

Ce mardi 7 mai 2024, Matante Rosina annonce un temps généralement agréable ur toute l'île. Sauf peut-être sur la partie sud-est qui se réveille sous la pluie. Dans l'après-midi, les nuages se forment sur les pentes et peuvent laisser échapper quelques petites averses. Pour notre Matante il va faire beau dans les Hauts, même au volcan. Elle tient à vous prévenir si vous avez dans les Hauts, prévoyez des vêtements bien chauds, la fré lé la mèm. An plis de sa lo van i souf for (photo rb/www.imazpress.com)