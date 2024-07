Ce mercredi 3 juillet 2à24, Matante Rosina a décidé de changer son petit palto avec un pull. Avec le vent dans l'est, elle a un peu plus froid aujourd'hui. C'est encore un beau soleil d'hiver pour aujourd'hui avec comme d'habitude des nuages qui s'installent sur les pentes dans l'après-midi. Les plus hauts sommets restent bien dégagés. (photo vs/www.imazpress.com)