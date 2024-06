Vent virulent et pluie au programme de ce jeudi

Matante Rosina garde bien son palto ce jeudi 13 juin 2024. Elle a bien frais. En plus le vent ne faiblit pas ce qui augmente la sensation de fraicheur. Pour elle, le temps va encore être perturbé par le vent et la grisaille. Elle vous déconseille fortement de faire des randonnées en haute montagne surtout du côté du volcan à cause de la pluie, du vent et du brouillard. La pluie continue un peu partout mais a tendance à cesser dans l'après-midi. Les sorties en mer sont également déconseillées à cause de la houle. (photo rb/www.imazpress.com)