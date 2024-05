Vents forts : l'est et l'ouest en vigilance, des rafales allant jusqu'à 80 km/h attendues

Ce samedi 4 mai 2024, Météo France a placé l'est et l'ouest de l'île en vigilance vents forts à compter de 9 heures. "L'alizé de Sud-Est est assez fort à fort avec des rafales prévues voisines de 60 à 70 km/h, localement 80 km/h", indique Météo France (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

L'élément marquant de la journée est le vent.

"Les côtes exposées se situent entre la Pointe au Sel et la Pointe des Aigrettes pour la façade Ouest et entre Sainte-Rose et Saint-Denis pour l'Est et le Nord."

"Les rafales de vent sont également sensibles en altitude, notamment sur le massif du volcan. Dans les baies de Saint-Paul et de la Possession, c'est un régime de brises qui prédomine", ajoutent les prévisions.

La mer, peu agitée à agitée une bonne partie de la journée "devient agitée à forte au vent et au déferlement d'une houle de secteur sud qui arrive dans l'après-midi et s'amplifie rapidement autour de 3 mètres".

À compter de la mi-journée la mer devient forte de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table, elle est agitée ailleurs.

