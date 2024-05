Vents forts : le sud de l'île en vigilance avec des rafales pouvant aller jusqu'à 80 km/h

Ce mercredi 8 mai, depuis 10 heures, la zone sud de l'île a été placée en vigilance jaune pour vents forts. Le vent demeure le point majeur de cette journée de mercredi avec des rafales attendues autour de 60 à 70 km/h de Champ-Borne à Saint-Denis et jusqu'à 80 km/h entre Saint-Pierre et l’Étang-Salé (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

"Le vent souffle également dans les hauts avec des rafales de l'ordre de 50 km/h dans les plaines et à Cilaos, 60 à 70 km/h du côté du Volcan, du piton de Neiges ou du Grand Benare", indique Météo France.

"La mer est forte de la Pointe au Sel à Champ-Borne, en passant par la Pointe de la Table, sous l'effet du vent pour les zones exposées, et d'une houle d'alizé s'amplifiant entre 2 mètres 50 et 3 mètres de Saint-Philippe à Sainte-Rose", ajoutent les prévisionnistes.

Ce jeudi de l'Ascension, "la situation météorologique n'évolue pas. Le temps continue ainsi à être piloté par un alizé de Sud-Est assez fort et relativement sec. Les rafales varient entre 60 et 70 km/h sur les zones littorales habituellement impactées, voire un peu plus sur la côte sud-ouest".

La fin de semaine ne sera guère mieux puisque ce vendredi, "l'anticyclone au sud des Mascareignes reste campé sur ses positions. Il en résulte une nouvelle journée ventée, notamment sur le Chef Lieu et la région de Saint-Pierre, et globalement sèche", note Météo France.

