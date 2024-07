Victime d'une collision : le pronostic vitale de la tortue est toujours engagé

Ce vendredi 26 juillet 2024, Kélonia donne des nouvelles assez inquiétantes de la tortue percutée par une hélice de bateau en février dernier : la lésion très profonde ne cicatrise pas et son pronostic vitale est toujours engagé. Cette dernière ayant eu la colonne vertébrale brisée. Stéphane Ciccione rappelle la limitation de vitesse aux abords des côtes où se trouvent ces animaux marins : moins de 1 mille nautique. Nous vous partageons le communiqué ci-dessous (Photos : Kélonia)

Deux photos de la même tortue victime d’une collision.

- la première photo a été prise en février juste après que la collision ait eu lieu

- la seconde a été prise ces jours-ci soit 5 mois plus tard. Si la tortue est toujours vivante la lésion très profonde est loin d’être guérie. Le développement d’algues sur l’arrière de la carapace, malgré le travail de nettoyage des chirurgiens nettoyeurs n’est pas bon signe. Cela signifie une mauvaise irrigation des tissus en plus de la colonne vertébrale brisée.

Le pronostic vital de cette tortue reste toujours engagé.

Rappel: la vitesse est la principale cause de ces collisions. Si les navires sont à plus de 10 noeuds les tortues n’ont pas le temps de réagir pour les éviter. Et les tortues sont surtout présentes près de côtes sur le fonds de 0 à -50m. Et en hiver austral, les tortues peuvent avoir besoin de se chauffer au soleil en surface, pour accroitre leur température corporelle.

Réduisez votre vitesse et gardez un observateur à l’avant des bateaux.