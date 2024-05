Victoires du sport : les champions réunionnais honorés le 17 mai

Après une coupure de plus de vingt ans

Les Victoires du Sport sont de retour. Après une coupure de plus de vingt ans, la cérémonie de remise des récompenses du sport réunionnais a été relancée par le Cros. La soirée se déroulera le 17 mai prochain à 19h30 à la Cité des Arts, à Saint-Denis. Elle sera diffusée sur Réunion La 1re le 25 mai et récompensera les sportifs réunionnais qui se sont distingués lors de l’année 2023, (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C’est dans les années 2000, que sous l’impulsion de Guy-Michel Quintin, les Victoires du Sport sont organisées par le Cros (comité régional olympique et sportif) de La Réunion. L’ancien président de la Ligue de judo est alors membre de ce mouvement sportif et l’idée de récompenser l ‘excellence sportive réunionnaise fait son chemin, jusqu’à sa concrétisation, lors d’une soirée, où différentes récompenses seront remises.

Le Trophée des Champions des Champions, distinguant l’athlète de l’année, constitue le point d’orgue de la manifestation. Plusieurs stars du sport réunionnais se succéderont au palmarès, dont Jackson Richardson, Thierry Lincou, Bernard Inom, Daniel Narcisse, Jérémy Florès, avant qu’en 2011, date des dernières Victoires, ce soit le triathlète David Hauss qui remporte ce prix prestigieux.

Un peu plus de vingt ans plus tard, le Cros a décidé de relancer l’événement. "On avait envie de remettre à l’honneur la vitalité du sport réunionnais, l’exemplarité de tous ceux qui font beaucoup de sacrifices pour arriver au sommet, explique Claude Villendeuil, le président du Cros Le sport véhicule de belles valeurs dans notre société. Il était important de pouvoir à nouveau récompenser ceux qui le font."

La cérémonie se déroulera donc le 17 mai prochain, à partir de 19h30, à la Cité des Arts, avec une diffusion de cette soirée sur les antennes de Réunion La Première, le 25 mai prochain. Neuf catégories seront en compétition avec des nominations préalables dans chacune d’entre-elles et un vainqueur final.

Pour dresser la liste de ces nominés, un jury a été composé afin d’étudier les mérites des uns et des autres sur l’année 2023. Il a rassemblé des journalistes issus du monde du sport, mais aussi quelques membres experts du mouvement sportif.



- Le public et un jury votent pour le Champion des Champions -



Ceux-là ont ensuite voté pour désigner les vainqueurs, parmi trois postulants retenus, dans les catégories suivantes : équipe féminine, équipe masculine, championne péi, champion péi, championne parasport, champion parasport, championne jeune, champion jeune.

La neuvième catégorie est celle du Champion des Champions. Pour la catégorie reine, les modalités changent un peu. D’abord elle comprend cinq nominés.

Ensuite, le vote final est partagé en deux, à parts égales : le vote du jury pèsera pour 50 %, celui du public pour 50 % également (les modalités de vote sont à lire sur victoiresdusport.re).

Des sportifs de très haut niveau, qualifiés pour les Jeux olympiques, d’envergure nationale ou internationale, côtoient dans cette liste de nominés des athlètes ou des équipes ayant brillé sur le plan local, voire dans l’océan indien.

Epaulé dans l’organisation par Ilop Sport, le Cros a voulu en effet couvrir tout le spectre du sport réunionnais. A cet égard, trois autres trophées seront remis au bénévole homme, à la bénévole femme et au club de l’année 2023 .

Outre la récompense de ceux qui œuvrent dans l’ombre, un focus sera fait sur la campagne des Jeux des îles 2023, qui ont eu lieu à Madagascar, lors de la soirée. Enfin, des animations musicales et sportives serviront d’intermède entre les différentes remises de récompenses.



- La liste des nominés pour l’année 2023 -

Equipe féminine : sélection de la Réunion contre-la-montre par équipes aux Jeux des îles (cyclisme), Tamponnaise Basket-Ball, relais du Caposs (athlétisme-marathon).

Equipe masculine : Basket Club Dionysien, Cressonnière Handball, sélection de la Réunion de volley-ball aux Jeux des îles.

Championne péi : Emma Morel (natation), Alice Lemoigne (surf-longboard), Marjolaine Pierré (triathlon).

Champion péi : Thierry Law-Long (rallye), Julien Samourgompoullé (boxe anglaise), Killian Tréport (break dance).

Championne handisport/sport adapté : Margaret Gustave (athlétisme), Laureen Alamelle (athlétisme).

Champion handisport/sport adapté : Matthéo Gilbert-Galard (athlétisme/judo/handball), Laurent Chardard (natation), Louis Fuhrmann (cyclisme).

Championne jeune : Rosalie Abel-Thiébaut (natation), Manon Lebon (escalade), Marion Rousseau (escrime).

Champion jeune : Nans Mazellier (natation), Milan Larivière (triathlon), Léo Abella (VTT descente).

Champion des Champions : Oriane Bertone (escalade), Johanne Defay (surf), Marine Boyer (gymnastique), Alexis Hoareau (motocyclisme), Alizée Morel (natation).

Club de l'année : La Jeanne Natation

Bénévole femme : Eliette Grondin

Bénévole homme : Goerges Marie Nacoulivala



FP/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com