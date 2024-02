Vigilance jaune fortes pluies et orages dans l'est et le sud-est, vert ailleurs dans l'île

Ce samedi 10 février 2024, Météo France Réunion a publié un avis de vigilance jaune fortes pluies et orages dans l'est et le sud-est. (Photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)

- Prévisions pour le samedi 10 février -

Le ciel va rester globalement bien nuageux en ce samedi dans une atmosphère chaude et assez lourde.

Des averses concernent une moitié Nord-Est ce matin. Plus à l'Ouest, Cilaos et Mafate inclus, la matinée est sèche mais l'éclat du soleil est souvent altéré par un voile nuageux de moyenne et haute altitude.

L’après-midi, les nuages se multiplient sur le relief et peuvent distribuer quelques gouttes dans les hauteurs de l'Ouest.

La moité Nord-Est du département reste concernée par des averses, plus fréquentes sur les pentes du Volcan et vers la route des laves.

- Vigilance jaunes fortes pluies et orages -

En soirée, les précipitations deviennent plus fréquentes sur l'Est du département et prennent un caractère soutenu voire orageux sur un quart Sud-Est de l'île, notamment du côté du Volcan. La vigilance est ainsi de mise.

Les températures maximales sont supérieures de deux degrés aux moyennes de saison malgré les nuages : les 30°C sont souvent atteints voire dépassés sur le littoral.

L'Alizé de secteur Est reste modéré le long des côtes Sud et Nord avec des rafales voisines de 60 km/h.

Le vent souffle faiblement sur les plages de l'Ouest.

La mer est peu agitée dans le Nord-Ouest et l'Ouest, agitée ailleurs. Elle devient forte ce soir de Champ-Borne à Saint-Joseph en passant par le Sud Sauvage.

La houle d'Alizé voisine de 2 mètres s’amplifie entre 2 mètres 50 et 3 mètres dans la nuit de samedi à dimanche.