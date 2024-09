Vigilance jaune vent fort dans le sud-est et le sud

Météo-France a émis une vigilance jaunes vent fort valable à compter de 13 heures ce dimanche 15 septembre 2024 pour les régions sud-est et est. Cette vigilance restera en vigueur au moins jusqu’à 19 heures ce dimanche. Des rafales de vents pouvant atteindre 80 km/h sont attendus sur ces zones (Photo d'illustration www.imazpress.com)

“L’alizé souffle fort avec des rafales entre 60 et 70 km/h le long du littoral nord et entre 75 et 80km/h du sud sauvage à la Pointe au Sel. Le long de la côte Est, il faut compter entre 50 et 60km/h“ détaillent les météorologues,

Sur les pentes exposées et du côté de la Plaine des Cafres des rafales atteignant 50 km/h sont également attendues. Par contre “le vent reste faible sur les plages de l'ouest“ termine Météo-France.

