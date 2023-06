Vigilance vents forts pour l'ouest, fortes pluies et orages pour le sud et l'est

Seul le nord semble épargné ce samedi 24 juin 2024. Météo France place l'ouest en vigilance jaune vents forts et l'est et le sud en fortes pluies et orages. La vigilance jaune vagues et submersion est quant à elle toujours d'actualité de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel. (Photo pluie , vent photo RB imazpress )

"Pluie, vent et mer forte pour ce samedi". Des fortes pluies sont attendues dans l'après midi sur l'est et le sud du département avec le passage du front froid annonce le bulletin météo. À l'ouest, "le vent s'oriente au secteur Sud et se renforce dans l'après-midi avec des rafales voisines de 80km/h".

Pour la houle, elle s'amplifiera dans la journée pour ateindre 3 à 4 mètres dans l'après-midi soit 7 mètres pour les vagues les plus hautes.

Le risque de précipitations sous forme de neige ou grésil sur le Piton des Neiges et le Grand Bénarre n'est pas exclu par Météo France.







www.imazpress.com/redac@ipreunion.com