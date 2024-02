Vigilance orange fortes pluies et orages dans l'est et le sud-est, vigilance jaune dans le nord

Ce samedi 10 février 2024, Météo France Réunion a publié un avis de vigilance orange fortes pluies et orages dans l'est et le sud-est à partir de 19h, vigilance jaune dans le nord de l'île (photo rb/www.imazpress.com)

- Vigilance orange fortes pluies et orages -

Situation pluvio-orageuse très localisée mais nécessitant une vigilance particulière compte tenu de son intensité et du risque d'inondations associé.

- Suivi pour les prochaines 24 heures -



Alizé de secteur Est modéré à assez fort, humide et instable. Les averses se multiplient à partir de ce soir sur le Nord, l'Est et le Sud-Est de l'île. Elles sont par moment de forte intensité et prennent un caractère orageux. Ces précipitations peuvent entraîner du ruissellement et des débordements de cours d'eau.



Le préfet recommande dans un communiqué la plus grande vigilance et rappelle les consignes de sécurité à respecter :

La fin de l'épisode est prévue ce dimanche 11 février à 8h.