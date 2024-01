Vigilance rouge : fermeture des campus du Tampon et de Terre-Sainte

En raison de la vigilance rouge fortes pluies déclenchée dans le sud et le sud-ouest de l'île, l’Université de La Réunion procédera à la fermeture des sites, campus et composantes implantées sur les communes de Saint-Pierre et du Tampon ce jeudi 25 Janvier 2024. (Photo université de la réunion , photo sly/www.imazpress.com)

Sont concernées toutes les activités pédagogiques (arrêt des cours magistraux, des travaux dirigés, des travaux pratiques, des contrôles et examens, en présentiel comme en distanciel).



Les activités administratives des sites concernés sont maintenues exclusivement en télétravail dans la mesure du possible pour l’ensemble des agents affectés sur les sites mentionnés.



Ces décisions ne concernent aucun des sites de Saint-Denis qui accueilleront les étudiants et les agents dans les conditions habituelles.



"L’établissement appelle l’ensemble des étudiants et des personnels à la plus grande prudence à l’approche du météore et assure l’ensemble de la communauté universitaire de son soutien et de sa solidarité pour faire face à cet épisode cyclonique" écrit l'Université.