Vigilance rouge fortes pluies : appel à limiter les déplacements sur les secteurs concernés

En raison du passage en vigilance rouge "fortes pluies" pour la partie Ouest/Sud de l’île de Saint-Leu à Saint-Phillipe, sur la côte et dans les hauts, la direction des routes demande aux usagers d’éviter ou de réduire dès à présent et pour la nuit leurs déplacements dans cette zone dans la mesure du possible, la circulation routière pouvant être rendue difficile. Pour rappel, la RN5 Route de Cilaos est toujours fermée à la circulation. La RN1005 est également fermée par mesure de sécurité. (Photo Photo rb/www.imazpress.com)