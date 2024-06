Vigilance sur le nord, l'est et l'ouest : après le vent, un week-end sous la pluie

Vous cherchiez le beau temps... eh bien ce ne sera pas pour ce week-end. La pluie tombe à grosses gouttes. Les zones ouest, nord et est étant placées en vigilance jaune fortes pluies et orages. Le risque orageux, bien que présent, n'est pas très marqué : il s'agit surtout d'averses pouvant être soutenues (Photo : www.imazpress.com)

"La Réunion est concernée par un flux de nord-est à nord chaud et humide à l'avant d'une bande frontale qui va s'approcher par l'ouest ce samedi. Cela devrait générer des averses de bonne intensité sur une large façade nord-est et un temps maussade sur l'ensemble de l'île", indique Météo France.

"Dans l'Ouest et le Sud, la situation n'est pas tellement plus reluisante puisque le soleil est aux abonnés absents, mais les passages pluvieux sont bien plus rares et en tout cas bien plus faibles", ajoutent les prévisions.

Une dégradation plus significative du temps est attendue au cours de la nuit suivante avec le passage d'un trace frontale arrivant par l'Ouest de l'île, apportant des averses modérées.

Ce dimanche, "le ciel est encore nuageux en matinée sur une moitié Nord-Est de l'île, avec des pluies résiduelles". "Au fil des heures ces pluies deviennent moins fréquentes et n'intéressent plus que le littoral Nord-Est, alors qu'en même temps les éclaircies gagnent du terrain à l'Ouest", rassure Météo France.

Un temps humide et quasi-estival à La Réunion avant le retour de conditions hivernales plus classiques la semaine prochaine.

