Vigilance vents forts en cours dans le sud et le sud-ouest de l'île

Ce jeudi 24 octobre 2024, une vigilance vents forts est en cours dans le sud et le sud-ouest de l'île depuis 10h00. Une "alizé de Sud-Est qui se renforce en matinée pour atteindre les 80 km/h entre la pointe au Sel et Saint-Joseph, 60 à 70 km/h sur le littoral entre Sainte-Rose et Saint-Denis ainsi que sur le Sud sauvage" est attendue, détaille Météo France. "Ce vent turbulent est également présent en montagne et souffle sur les sommets et dans le couloir des plaines" ajoute le centre météorologique. (Photo photo RB/www.imazpress.com)