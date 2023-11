Violences sexistes : 10 plaintes déposées chaque jour en moyenne à La Réunion

Le 25 novembre est la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Alors que La Réunion est désormais le 4ème département de France le plus violent envers les femmes après la Seine-Saint-Denis, la Guyane et le Pas-de-Calais, de nombreux événements sont prévus pour sensibiliser à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Depuis début 2023, 17,3 interventions des forces de l’ordre pour des violences intrafamiliales sont enregistrées chaque jour en moyenne. 10 femmes victimes de violences se présentent chaque jour, en moyenne, dans un commissariat ou une brigade. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

En 2022, 2 féminicides ont été à déplorer à La Réunion. 2050 femmes victimes ont accueillies par les associations spécialisées. 2866

affaires pour violences conjugales ont été enregistrées.

3812 victimes de violences conjugales ont été accueillies par la police et la gendarmerie. 86% des victimes étaient des femmes, 14% des hommes.

- Le programme -