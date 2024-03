Violences urbaines : des dizaines de véhicules endommagés à Bras-Fusil

Nouvelle nuit de violences dans le quartier de Bras-Fusil à Saint-Benoît, où des dizaines de véhicules ont été endommagés dans la nuit de samedi 23 à dimanche 24 mars 2024. D'après Réunion la 1ère, des rivalités entre bandes rivales seraient à l'origine des violences. Le maire de la commune se rendra sur place ce dimanche à 15h (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

Toujours d'après nos confrères, les violences "seraient liés à une rivalité avec une bande rivale venue de Saint-André". "Tout serait d’abord parti d’une bagarre dans le quartier de Bras-Canot suite à un accident" ajoutent-ils.

Une quarantaine de véhicules ont été dégradés, notamment des vitres et pare-brises qui ont explosés.

Les heurts entre jeunes, mais aussi avec les forces de l'ordre sont réguliers dans ce quartier. En décembre dernier, des violences ont éclatés entre une quarantaine de jeunes et des gendarmes.

Patrice Selly avait alors appelé à "la création d’une instance regroupant l’Etat, les bailleurs sociaux, la Caisse d’allocations familiales et la Ville de Saint-Benoît pour sanctionner les éventuels abus et fraudes aux aides sociales et le non-respect des devoirs parentaux".

